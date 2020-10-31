Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır, barıştan yana!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 170. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Dizinin başrol karakteri olan Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir... Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır...
Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir... Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...
Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir...
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
Oktay Kaynarca: Hızır Çakırbeyli
Tarıl Ünlüoğlu: Ünal Kaplan
Mustafa Üstündağ: Boran
Hüseyin Avni Danyal: Tufan
Yunus Emre Yıldırımer: Alpaslan Çakırbeyli
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Hakan Karsak
Sevinç Gürşen: Hatice
Sevil Akı: Emine
Savaş Özdemir: Tipi
Atıf Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Turgay Tanülkü: Şahan Ağa
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