Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Full İzle! EDHO 172. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm ile ATV ekranlarındaydı. Fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır Çakırbeyli, yeni bölümünde "İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!" sözleri damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Full izle linki kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde...

"İNSAN KEYBETMEDİKÇE SEVDİKLERİNİN DEĞERİNİ ANLAMIYOR!"

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır.

Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EDHO 172. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında beğeniyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.