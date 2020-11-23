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Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 173. Bölüm fragmanı yayınlandı | Bahar'a kim saldırdı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 173. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır masadan ayrıldığını açıklarken Yaman'ın masaya oturtulması için planlar yapılıyor. Bahar'ın Hızır'ı öpmesi İlyas dahil bütün ailesi hayrete düşürüyor. Bahar ise silahlı saldırıya uğruyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 173. Bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Dizinin başrol karakteri olan Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir... Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır...

Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir... Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir...

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 173. Bölüm fragmanı yayınlandı | Bahar'a kim saldırdı?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca: Hızır Çakırbeyli 

Tarıl Ünlüoğlu: Ünal Kaplan 

Mustafa Üstündağ: Boran 

Hüseyin Avni Danyal: Tufan 

Yunus Emre Yıldırımer: Alpaslan Çakırbeyli 

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli 

Hakan Karsak

Sevinç Gürşen: Hatice

Sevil Akı: Emine

Savaş Özdemir: Tipi

Atıf Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Turgay Tanülkü: Şahan Ağa

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23 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
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