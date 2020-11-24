Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle | EDHO 174. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle linki dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Ekranlara gelen son bölümde Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razı geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Peki EDHO 174. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle linki haberimizde...

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da baş düşmanı olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.