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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm full izle | EDHO 175. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm izle linki dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. 174. bölüm ile yine sevenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm Full İzle linki haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm full izle | EDHO 175. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile 1 Aralık Salı günü ATV ekranlarında olacak. Baş rollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm full izle linki haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm full izle | EDHO 175. yeni bölüm fragmanı

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE

 

174. Bölüm fragmanı

"Canımızı alanı almadan gitmem!"

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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