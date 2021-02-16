Oğlu Kaya için intikam arzusu içinde yanıp tutuşan İdris Reis akrabalarının yardımıyla bir plan yapmaktadır. Baskın yaparak Façalı ailesinin canını yakmayı amaçlarken, İdris'in kardeşi Demir'in başı ise ayrı bir beladadır. Yaman Korkmaz'ın ağına düşen Demir'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle Atv...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, annesini yitirmesinin acısını yaşarken, eşi Ceylan'ın kaçırılması ile ikinci bir şoku yaşar. Hızır Ceyla'nı kurtarmak için Yaman'dan yardım ister. Öte yandan Ebru'nun içeriden laf sızdıran bir hain olduğunu öğrenmesiyle kendisine operasyon kuranların peşine düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE