Optimar Araştırma şirketi sordu, vatandaş yanıtladı: HDP kapatılsın mı?Performansı düşen Mert Hakan Yandaş'a Emre Belözoğlu'ndan uyarıBugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?18 Şubat Perşembe su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSUÜnlü oyuncu Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifiSelva Beşali kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir?Bakan Koca'dan 10 soruda aşı açıklamaları: Nisan sonuna dek 100 milyon elimize ulaşacakMurat Kurşun'un eşi Asena Toprak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Tufanbeyli’de yüz yüze eğitim kar engeline takıldı17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Çakırbeyli henüz annesinin acısını yaşayamadan eşi Ceylan'ın başına gelenlerin peşine düşer. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Oğlu Kaya için intikam arzusu içinde yanıp tutuşan İdris Reis akrabalarının yardımıyla bir plan yapmaktadır. Baskın yaparak Façalı ailesinin canını yakmayı amaçlarken, İdris'in kardeşi Demir'in başı ise ayrı bir beladadır. Yaman Korkmaz'ın ağına düşen Demir'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, annesini yitirmesinin acısını yaşarken, eşi Ceylan'ın kaçırılması ile ikinci bir şoku yaşar. Hızır Ceyla'nı kurtarmak için Yaman'dan yardım ister. Öte yandan Ebru'nun içeriden laf sızdıran bir hain olduğunu öğrenmesiyle kendisine operasyon kuranların peşine düşer.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Eşi Ceylan'ı kaçıran Fuat'ın ortadan kaldırılmasıyla yeni bir plan yapan Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi alanında bir ders vermek ister. Çayırbeyli'ye ders vermek için gözünden sakındığı yeğenini kullanır. Hızır Çakırbeyli'nin yaşanacak olaylara ne tepki vereceği ise izleyici tarafından merak edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm full izle | EDHO son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT