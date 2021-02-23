Hızır için bu yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. Önce annesi, sonra eşi Ceylan şimdi ise canından çok sevdiği yeğeni Alparslan'ın başına gelenler iyice kızdırmıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm ATV canlı izle...

Sürekli gittikleri mekanda dostları arasından silahlı saldırıya uğrayan Alparslan, hayatıyla uğraşmaktadır. Hastanede yaşam savaşı veren yeğeni Alpaslan için Hızır Çakırbeyli tüm eşini dostunu seferber etmiştir.

Alparslan'a bunu yapanı bulması için eşe dosta haber salan Hızır'a en hızlı cevabı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Gerçekleştirilen bu saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, kontrgerilla İshak'ın ismini verir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

Öte yandan tüm Çakırbeyli ailesinin kulağı hastaneden gelecek haberdedir. Alparslan'ın aralara dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştur.