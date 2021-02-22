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Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 183. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Alpaslan başından vuruluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 183. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Alpaslan'a kurulan pusunun ardından tetiği çekeni bulmak isteyen Hızır, herkese haber salar. Doğan Baba ise yeni düşmanı Çakırbeyliler'e tanıtır.

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22 Şubat 2021 Pazartesi 10:18
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