Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan tekrar ayağa kalkabilecek mi?

Salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla merak konusu oldu. Her hafta izleyici de büyük heyecan uyandıran dizide bu hafta düşmanlar bir bir açığa çıkıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı...

İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Pınar'ın ve ailesinin Alparslan'ı yalnız bırakmaması, Alparslan'ı tekrar düşmanlarının karşısında ayakta durabilecek mi? Peki Hızır'dan haber götüren içerideki adam kim? Hepsi ve daha fazlası EDHO'nun yeni bölümünde...