Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 184. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır'dan İlyas'a büyük görev!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 184. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Alpaslan tekerlekli sandalyeye mahkum olurken Pınar Hanım ise Alpaslan'a yakınlık göstermektedir. Alpaslan, hayatını sadece kızına adayacağını söylerken İlyas'ın 'Herkesi öldüreceğim' teklifine Hızır onay verir.
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01 Mart 2021 Pazartesi 10:26
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