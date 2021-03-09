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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam nefesleri kesecek yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle

İlyas, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı izni yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından, İlyas da yaptığı plan ile  İshak'ı pusuya düşürür. Peki İlyas amacına ulaşabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM CANLI İZLE 

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır ve yeğeni Alpaslan yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenir. Bu bilgiyse abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçer. Öte yandan İlyas, akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas, Tufan Reis'ten yardım alarak İdris ve ailesi üzerinde yeni bir plan kurar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle

Atılan iftira yüzünden hapise giren Hızır, Tuncay ve Hamdi'nin kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm canlı izle | EDHO 185. bölüm ATV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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