Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 185. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hamdi İlyas'ın ölmesini istiyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 185. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İshak'ın ölüm haberini alan Bahar, Yavuz'a iletirken Yaman ise Hamdi'ye bu işten onu nasıl kurtaracağını sorar. Hamdi İlyas'ın ölüm emrini verirken Yaman'da Hamdi'ye uyarı gelir.
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08 Mart 2021 Pazartesi 10:54
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