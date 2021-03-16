Ardahan Çıldır Nüfusu 2020 - 2021 |  Çıldır İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Yemen'de halk kötüleşen yaşam koşulları dolayısıyla hükümet sarayını bastıArdahan Hanak Nüfusu 2020 - 2021 |  Hanak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "30 bin faz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaBaraj 31. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Mart SalıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Mart 2021 SalıMasumlar Apartmanı 26. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1canlı izleArdahan Posof Nüfusu 2020 - 2021 |  Posof İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

ATV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpas için harekete geçer. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölümü izle izleyici karşısında olacak. Ceylan eşi Hızır Çakırbeyli'yi hapisten çıkarmak için elinden geleni yapar. Özgürlüğüne tekrar eline alan çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına gider.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten gizler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Hızır Çakırbeyli ile mücadelede içinde olan Tuncay, başına geçemediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Peki Hızır Çakırbeyli, haberdar olacak mı? Tuncay'ın masayı yok etme planı işe yarayacak mı? 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT