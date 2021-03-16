Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izle

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. yeni bölümü izle izleyici karşısında olacak. Ceylan eşi Hızır Çakırbeyli'yi hapisten çıkarmak için elinden geleni yapar. Özgürlüğüne tekrar eline alan çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına gider.

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten gizler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Hızır Çakırbeyli ile mücadelede içinde olan Tuncay, başına geçemediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Peki Hızır Çakırbeyli, haberdar olacak mı? Tuncay'ın masayı yok etme planı işe yarayacak mı?