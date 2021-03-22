Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı yayınlandı! "Kimsesiz Doğan öldü"

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı yayında. Ceylan eşi Hızır'ı hapisten çıkarmasının ardından ailesi için bir kaç adım atmak içi harekete geçer. Ancak Hızır'ın vereceği cevap Ceylan'ı pek mutlu etmez.

Ceylan'ı yaptıklarını duyan Hızır, tüm ev halkının önünde Ceylan'a "Ben sana evin direği ol reisi değil be reisim der" bunun üzerine Ceylan ise kendini hatırlatmak için "Ben Meryem değilim, Meryem öldü" yanıtını vermesiyle Hızır'ın damarına basa. Peki Hızır'ı tepkisi ne olacaktır. Öte yandan Alparslan iyileşme konusunda epey yol katetmiştir. Ancak halen daha kimseye söylememe konusunda niyetlidir.

Diğer yanda çıkan çatışmada ise kimsesiz doğan vurulur ve ölüm haberi yayılır. Bu habere en çok sevinen isim ise Hamdi olur.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı...