Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır, gözünü karartır ve eşinin attığı her adımı izleyerek infaz ettirenleri bulmak ister. Tuncay ise Ceylan'ın infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa düşürmeye çalışır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm full izle | EDHO son bölüm Atv full izle...

Öte yandan Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için elinden geleni yapan Hamdi , oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi, ortalığı savaş alanına çevirir.