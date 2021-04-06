Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam,Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın ilişkisi olduğu şebekeyi bulmak için gözünü karartır.Hızır, gireceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle...

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a müsaade eden Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır. Ancak söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Tuncay, Korkmazlar ile yeşermeye başlayan dostluğu yerle bir etmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler. Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz.