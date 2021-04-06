Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!Baraj 34. bölüm full izle| Baraj son bölüm Fox TV full izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi nefesleri kesecek yepyeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam,Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın ilişkisi olduğu şebekeyi bulmak için gözünü karartır.Hızır, gireceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a müsaade eden Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır. Ancak söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Tuncay, Korkmazlar ile yeşermeye başlayan dostluğu yerle bir etmek  için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler. Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izle

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT