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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. "O şerefsizi o koltuktan kaldırsınlar ki, ben de indireyim" sloganı yeni bölüme damgasını vururken, ipler taht kavgası ile iyice geriliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefesleri kesecek yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde başına gelenlerin arkasındaki kişiyi arayan Hızır, yeğeninden şüphelenir. Peki bunu Hızır'a ne düşündürdü? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle

Hızır Çakırbeyli ve İlyas, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes bu işin arkasında Kimsesiz Doğan'ın çıkacağını düşünürken Hızır, yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izle

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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