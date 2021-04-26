Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 192. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Rado'nun mekanına büyük baskın!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 192. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bahar kaybettiği küpesini görünce şaşkınlık yaşarken Alpaslan ise Tipi'yi almak için karşısındakilere göz dağı verir. Rado'ya yapılan mekan baskınında ne olacağı da merak konusu olmaktadır.