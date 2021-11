ATV'de salı günlerine damga vuran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz salı akşamı yeni sezon ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacaktı. Ancak dizi yayın akışında yer almadı ve yeni sezon bölümlerine dair ise bir açıklama gelmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO bitti mi, neden yok? Kanalı mı değişti? EDHO neden bitti? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI? EDHO BİTTİ Mİ, NEDEN YOK? KANALI MI DEĞİŞTİ

EDHO'da Hızır karakterine hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca, dizinin akıbeti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak veda mesajı yayımladı. Kaynarca, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…'' ifadelerini kullandı.

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı. ''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...''

Dizinin kesin olarak bittiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Kanaldan veya yapımdan açıklama bekleniyor. Ancak kulislerdeki iddiaya göre, dizi yeni bir kanalla anlaşabilir.