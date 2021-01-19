ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi Baba araştırılmaya başlandı. Peki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi baba kimdir? | Yaman Korkmaz babasının gerçek adı ne? | Muhammed Cangören kimdir? İşte detaylar...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HAMDİ BABA KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hamdi karakteri, Hızır’a karşı Yaman'la birlik olan kötü bir rolle karşımızda.

YAMAN KORKMAZ BABASININ GERÇEK ADI NE?

Muhammed Cangören, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi Baba karakterini canlandırıyor.

MUHAMMED CANGÖRE KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hamdi karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 Afganistan doğumludur.

Muhammed Cangören'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Muhammed Cangören kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Muhammed Cangören oynadığı diziler