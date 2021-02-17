Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna iki ünlü isim katıldı

Atv ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayımlandığı günden beri büyük ilgiyle izlenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin katıldı. Ünlü oyuncular dizide Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.

İKİ YENİ İSİM KADROYA DAHİL OLDU

Oktar Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Sanem Çelik gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, Atv ekranlarında yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosu, kaliteli oyuncularla genişlemeye devam ediyor. Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin, reyting rekortmeni dizinin kadrosunda Amerika'nın emrindeki adamlar karakterine hayat verecek. Yeni transferlerin diziye yeni bir soluk getireceği bekleniyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz 183. bölümü ile 23 Şubat Salı günü Atv ekranlarında olacak.

Bahtiyar Engin

Caner Kurtaran