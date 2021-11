Heyecan dolu aranın ardından yeni sezona 200. bölümle giriş yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200 bölüm ne zaman? | Dizi bitiyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın fragmanı ATV'de günlerdir yayınlanıyordu. Fakat diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlandığı saatte “Baba Parası” dizisini ekrana geldi. Öte yandan ATV sosyal medyada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili tanıtımı kaldırdı ve yorumları sınırlandırdı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200 BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelen haberlere göre ATV'ye bugün dizinin 200. bölümü teslim edilecekti. Fakat kanal yönetimi son dakika sözleşmeye ilişkin verdiği sözü tutmadı. Henüz resmi açıklama yapılmadı fakat dizinin 200. bölümüne ilişkin başka bir iddia ortaya atıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BİTİYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin kanala resti çektiği ve bölümü vermediği öne sürülürken “Biz işi bitiriyoruz” dedikleri iddia edildi.

Ardından EDHO'da Hızır karakterine hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca, dizinin akıbeti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak veda mesajı yayımladı. Kaynarca, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…'' ifadelerini kullandı.

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı. ''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...''

Ancak yine de dizinin kesin olarak bittiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Kanaldan veya yapımdan açıklama bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM KONUSU

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar.

İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur. İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder.

Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.