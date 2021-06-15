Başrolünde Oktay Kaynarca'nın olduğu her bölümü heyecan dolu olan dizinin sezon finali yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İlgiyle izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi yapıyor? EDHO yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

2015 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, usta isimlerin rol aldığı ve 6 sezondur izlenme rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak 199. bölümüyle sezona ara veriyor.

SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

Henüz yapımın yeni sezon tarihi belirlenmedi. Tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz...