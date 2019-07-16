Eşkıya mekanıydı, piknik alanı oldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda eşkıyaların saklanma yeri olarak kullandığı Ocaklı Köyü Şelalesi, doğal güzelliği ile piknikçilerin ve gezginlerinin uğrak noktası oldu.

Tokat'a 33, Pazar ilçesine ise 7 km uzaklıkta bulunan Ocaklı Köyü Şelalesi, doğal güzelliği ve yeşil örtüsü ile doğa tutkunu ve piknikçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde eşkıyaların saklanma ve barınma yeri olarak kullandığı bölgede köy sakinleri tarafından oluşturulan mesire alanları, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası halini aldı. Birçok vatandaşın aileleri ve misafirleriyle birlikte zaman geçirdiği ve 24 metre yüksekten dökülen şelalenin sırtında irili ufaklı mağaralar da bulunuyor. Bu mağaralar doğa gezginleri ve maceraperestlerin de ilgisini çekiyor. Zorlu tırmanışlarla ulaşılabilen mağara içlerinde antik dönemden kalma ve eşkıyaların gıdalarıyla eşyalarını koydukları raflar, ısınma ve yemek pişirmek için oyulan ateş çukurları ve bölgeyi izleyebildikleri gözetleme delikleri bulunuyor. Mağaraya tırmandıktan sonra içerisini cep telefonuyla ilk kez görüntüleyen Şahin Alağaş: "Ocaklı Köyü Şelalesini ve şelalenin yanında yer alan mağarayı duymuştum. Burada insanların antik dönemde yaşadığını ve daha sonra eşkıyalar tarafından buranın kullanıldığını duymuştum. Bu amaçla burayı ziyarete geldim. Mağaraya çıktım, gördüm. Mağara içerisinde antik dönemde çeşitli amaçlar için kullanılan nişler var. Yiyecek depolama sarnıçları var. Mağara ileriye doğru gidiyor ama ilerisinin keşfe ihtiyacı var yine de. Aynı zamanda sağlı, sollu gözetleme mazgalları var. Orta kısımda büyük bir sütun yer almakta. İnsanlar çok eski zamanlardan beri burayı çeşitli amaçlarla; sığınak olarak, barınak olarak kullanmışlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA