Eskrim Açık Turnuvası, Karaman'da tamamlandı
Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Eskrim Açık Turnuvası'nda Türkiye'nin 13 ilinden hem 10-12 ve 14 yaş altı, hem de veteran yaş kategorilerinde 550...
Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Eskrim Açık Turnuvası'nda Türkiye'nin 13 ilinden hem 10-12 ve 14 yaş altı, hem de veteran yaş kategorilerinde 550 eskrimci madalya için mücadele etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan "U10-U12-U14 Kılıç" ve "Veteranlar Epe-Flöre-Kılıç" Açık Turnuvaları, 23-24 Mart tarihlerinde Karaman'da gerçekleştirildi. Yunus Emre Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyona sonununda madalyalar sahiplerini buldu.
Karaman "U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuvası" ve "Veteranlar V1-V2-V3 Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvası'nda kategorilerine göre madalya kazanan sporcular:
U14 Erkek Kılıç: 1. Tolga Aslan (Bursa ferdi), 2.Enes Talha Kalender (Ankara ferdi), 3.Burak Efe Emiroğlu (Eskişehir Demirspor Kulübü), 3. Gencer Işık (Bursa ferdi)
V1 Erkek Epe: 1. Yasin Doğan (TED S.K.), 2. Ertuğrul Cengiz (Angora Pars Esk), 3. İrfan Eken (Konya ESK S.K.), 3. Şaban Harun (Konya ESK S.K.)
V2 Erkek Epe: 1. hmet Dizioğlu (TED S.K.), 2. Aydın Kahraman (BFM GSK), 3. Selçuk Safçı (İzmir ferdi), 3. Murat Şahabettinoğlu (Çankaya Esk. S.K.)
V1 Kadınlar Epe: 1. Sibel Galyoncu (BFM GSK), 2. Gülşen Kaymak (Konya ESK S.K.), 3. Emel Eken (Konya ESK S.K.), 3. Neslihan Andıç (Eskişehir Demirspor Kulübü)
U10 Erkek Kılıç: 1. Uluç Eke Güven (Parat Ripost), 2. Arda Takka (Pars Eskrim G.S.K.), 3. Alp Deniz Öcek (İzmir Büyükşehir Bel. G.S.K.), 3. Candeniz Berrak (ANOKES S.K.)
U12 Kızlar Kılıç: 1. Ela Güneş (Parat Ripost S.K.), 2. Duru Kırsırtlı (Bursa ferdi), 3. Ebrar Nisa Kutlu (Pars Eskrim G.S.K.), 3. Akya Göllü (Pars Eskrim G.S.K.)
U12 Erkek Kılıç: 1. Arda Tanerler (Bursa ferdi), 2. Toprak Altınçekiç (ASP GSPK), 3. Nedim Semih Mescioğlu (Bursa ferdi), 3. Mustafa Can Gül (Bursa ferdi)
V1 Erkek Flöre: 1. Burak Uzel (İstanbul ferdi), 2. Atakan Akçay (Adana ferdi), 3. Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)
V1 Erkek Kılıç: 1. Hakan Özden (Eskişehir Demirspor Kulübü), 2. Burak Uzel (İstanbul ferdi), 3. Barış Övünç (Bursa ferdi), 3. Önder Işıklan (Başkent E.S.K.)
V1 Kadınlar Kılıç: 1. Neslihan Andıç (Eskişehir Demirspor Kulübü), 2. Mesude Emiroğlu (Eskişehir Demirspor Kulübü)
V2 Erkek Kılıç: 1. Ethem Altan Ünsal (Manisa ferdi)
V3 Erkek Flöre: 1. Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)
V3 Erkek Kılıç: 1.Mehmet Şafak (Eskişehir ferdi)
U10 Kızlar Kılıç: 1. Duru Kayalar (Manisa ferdi), 2. Irmak Şenoğlu (Bursa ferdi), 3. İrem Melek Bayrak (ANOKES S.K.), 3. Duru Ayşe Özgönül (Vişnelik TESK)
U14 Kızlar Kılıç: 1. Alara Cermen (Pars Eskrim G.S.K.), 2. Nil Güngör (Kastamonu Esk S.K.), 3. Serra Macit (Eskişehir Demirspor Kulübü), 3. Bahar Celep (TED S.K.)
(FOTOĞRAFLI)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.