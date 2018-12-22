Eskrim Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da düzenleniyor

Türkiye'nin 29 ilinden 417 sporcunun katılımı ile Türkiye Eskrim Şampiyonası Eskrim Sporunun başkenti konumundaki Adıyaman'da başladı.

Türkiye'de Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskrim Yıldızlar U17 Flöre - Epe ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da düzenleniyor. İki gün sürecek olan şampiyona 29 ilden 59 kulübün 417 sporcusunun katılımı ile Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenleniyor. Açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakaları AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'te izledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın Eskrim Sporunda "başkent" konumuna geldiğini belirterek, "Eskrim Türkiye Federasyonunun düzenlemiş olduğu Yıldızlar Flöre-Epe, Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin 29 ilinden 450'ye yakın sporcuyu misafir etmekteyiz. Adıyaman Türkiye'de ki Eskrim Ailesinin en önemli üyelerinden bir tanesidir. Hatta Türkiye'de eskrimin artık "başkenti" diyebiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 44 milli sporcu ve 500 aktif sporcuya sahibiz. Son dönemlerde Adıyaman eskrimde Türkiye'de bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Gerek ulusal, gerek uluslar arası gerekse de yerel anlamda, milli sporcularımız, üniversitelere yerleşen sporcularımız üst düzey başarılar elde ederek uluslararası arenada kendilerini göstermiştir. Sporcularımızın başarısı Adıyaman'da eskrim sporunun çok önemli bir yere gelmesine vesile oldu" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ise eskrim sporunda Adıyaman'ın önemli bir yere sahip olmasında emek harcayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederek, "Adıyaman olarak eskrimde iyi bir yerdeyiz. Burada milli sporcumuz olarak bir çok eskrimcimiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün özellikle bu spor alanındaki başarısı hem ekonomik hem de sosyal anlamda Adıyaman'ın gelişmesi ve Adıyaman'a katkısı noktası oluyor. Çeşitli sporlarda burada etkinlik düzenlenmesi, şampiyonaların burada gerçekleştirilmesi gerçekten çok büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın iki gün süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA