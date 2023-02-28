Eslyn Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eslyn Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eslyn Correa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eslyn Correa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.