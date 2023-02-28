Eslyn Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eslyn Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eslyn Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eslyn Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eslyn Correa 29 Haziran 2005 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Eslyn Imanol Correa Vilela şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eslyn Correa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eslyn Correa'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eslyn Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eslyn Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında D. Municipal II
1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Eslyn Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eslyn Correa şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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