Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

KUPA 7,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla bir araya getirilen 7,5 kilo ağırlığındaki kupayı İstanbul'a getirdikleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Tüm futbol taraftarlarını bir araya getiren yılın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaktan ve bu organizasyonun hemen öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı