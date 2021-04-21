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  3. Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi İstanbul'a geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni kazanan takımın ellerinde yükselecek olan kupanın basın gösterimi Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

KUPA 7,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla bir araya getirilen 7,5 kilo ağırlığındaki kupayı İstanbul'a getirdikleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Tüm futbol taraftarlarını bir araya getiren yılın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaktan ve bu organizasyonun hemen öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

Esma Sultan Yalısı'nda sergilendi! UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da

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