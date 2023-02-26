Esmaeil Babaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmaeil Babaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmaeil Babaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmaeil Babaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmaeil Babaei 14 Nisan 1997 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da اسماعیل بابایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmaeil Babaei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esmaeil Babaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esmaeil Babaei'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Esmaeil Babaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esmaeil Babaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esmaeil Babaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmaeil Babaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U21

1 Ağustos 2018 yılında Fajr Sepasi

26 Eylül 2020 yılında Paykan FC

18 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Esmaeil Babaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmaeil Babaei şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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