Esmaeil Sharifat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmaeil Sharifat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmaeil Sharifat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmaeil Sharifat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmaeil Sharifat 7 Eylül 1988 tarihinde Ramshir, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da اسماعیل شریفات şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmaeil Sharifat Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Esmaeil Sharifat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Esmaeil Sharifat'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Esmaeil Sharifat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esmaeil Sharifat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esmaeil Sharifat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmaeil Sharifat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Foolad

1 Temmuz 2009 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2010 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2012 yılında Foolad

1 Temmuz 2017 yılında Zob Ahan

9 Ocak 2018 yılında Esteghlal Khz.

6 Ağustos 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

27 Ağustos 2019 yılında Paykan FC

7 Ocak 2020 yılında Shahin Bushehr

16 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

Esmaeil Sharifat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmaeil Sharifat şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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