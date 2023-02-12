Esmael Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmael Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmael Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmael Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmael Goncalves 25 Haziran 1991 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Esmaël Ruti Tavares Cruz da Silva Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmael Goncalves Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK FUTBOL yapmaktadır. Esmael Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esmael Goncalves'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Esmael Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Esmael Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Esmael Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmael Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Pasteleira S15

1 Temmuz 2005 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2006 yılında Pasteleira S17

1 Temmuz 2007 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2008 yılında Boavista U19

1 Ocak 2009 yılında Nizza U19

1 Temmuz 2009 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2011 yılında OGC Nizza

3 Ağu 2012 yılında Rio Ave FC

22 Ocak 2013 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2013 yılında Rio Ave FC

3 Temmuz 2013 yılında APOEL Nikosia

31 Aralık 2013 yılında Rio Ave FC

14 Ocak 2014 yılında PAE Veria

30 Haziran 2014 yılında Rio Ave FC

27 Ocak 2015 yılında Anorthosis

31 Mayıs 2015 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2015 yılında Anorthosis

5 Temmuz 2015 yılında Ettifaq FC

12 Ocak 2016 yılında Anorthosis

30 Ocak 2017 yılında Heart of Midl.

28 Ocak 2018 yılında Pakhtakor

26 Ocak 2019 yılında Esteghlal FC

9 Eylül 2019 yılında Matsumoto Yama.

11 Ekim 2020 yılında Chennaiyin FC

18 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2021 yılında Sheikh Russel

16 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

Esmael Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmael Goncalves şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Esmael Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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