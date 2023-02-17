Esmael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmael 10 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Esmael Oliveira Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmael Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esmael, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Esmael'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esmael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esmael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Esmael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmael şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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