Esmayışerife ne demek, TDK'ya göre Esmayışerife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTransformasyon ne demek, TDK'ya göre Transformasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Demir Doğramacı (Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMaruf ne demek, TDK'ya göre Maruf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tekne Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇam Yeşili ne demek, TDK'ya göre Çam Yeşili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İmmünolojist ne demek, TDK'ya göre İmmünolojist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAvrupa Birliği'nden kritik hamle! Ayrılıkçı yönetimlerin tanınması halinde yaptırım uygulayacak!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Esmayışerife ne demek, TDK'ya göre Esmayışerife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Esmayışerife ne demek, TDK'ya göre Esmayışerife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Esmayışerife kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Esmayışerife ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Esmayışerife nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Esmayışerife kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Esmayışerife ne demek, TDK'ya göre Esmayışerife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esmayışerife ne demek? Esmayışerife TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi esmayışerife kelimesi. Peki esmayışerife ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre esmayışerife nedir, esmayışerife kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ESMAYIŞERİFE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esmayışerife kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Esmayışerife kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre esmayışerife kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Esmayıhüsna

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT