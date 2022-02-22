Esmayışerife ne demek, TDK'ya göre Esmayışerife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esmayışerife ne demek? Esmayışerife TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi esmayışerife kelimesi. Peki esmayışerife ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre esmayışerife nedir, esmayışerife kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESMAYIŞERİFE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esmayışerife kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Esmayışerife kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre esmayışerife kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Esmayıhüsna

