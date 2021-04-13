Esme isminin anlamı nedir, Esme ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Esme isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Esme ismi ne demek, Esme ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Esme isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Esme İsminin anlamı nedir? TDK Esme anlamı:

Esme ismi TDK'da esmek işi anlamında kullanılmaktadır.

Esme İsmi Kuranda geçiyor mu?

Esma ismi Kuran'da geçmemektedir.

Esme isminin kökeni:

Esme ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Esme isminde 22452 kişi vardır.

Esme isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Esme isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Esme ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Esme isminin Harf Analizi Nedir ?

Esme ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Esme isminin Numerolojisi Kaçtır?

Esme ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

S : 22

M : 16

E : 6

= 50 – Esme İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Esme ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Esme isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Esme isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5 S: 1 M: 4 E: 5 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Esme isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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