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Esmer Amber ne demek, TDK'ya göre Esmer Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Esmer Amber kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Esmer Amber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Esmer Amber nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Esmer Amber kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Esmer Amber ne demek, TDK'ya göre Esmer Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esmer amber ne demek? Esmer amber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi esmer amber kelimesi. Peki esmer amber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre esmer amber nedir, esmer amber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ESMER AMBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esmer amber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre esmer amber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amber balığının bağırsaklarından çıkarılan amber

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