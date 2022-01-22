Esmer isminin anlamı nedir, Esmer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Esmer isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Esmer ismi ne demek, Esmer ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Esmer isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Esmer İsminin anlamı nedir? TDK Esmer anlamı:

Esmer ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.1. isim Siyaha çalan buğday rengi.

2. isim Kurşuni renk:

"Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi ve ayaz insanın yüzünü ısırıyordu." - Tarık Buğra

3. sıfat Bu renkte olan:

"Esmer yüzünün hafifçe kızardığını, gözlerinin garip bir ışıkla yanmaya başladığını görüyoruz." - Esat Mahmut Karakurt

4. sıfat Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız:

"Bir düğün dansında ayaklarının pırıltısını seyrettiği esmer kızla evlendi." - Halikarnas Balıkçısı

Esmer İsmi Kuranda geçiyor mu?

Esmer ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Esmer isminin kökeni:

Esmer ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Türkiyiyede kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Esmer isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Esmer isminin rengi:

Malakit

Esmer ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Esmer isminin Harf Analizi Nedir ?

Esmer ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

Esmer isminin Numerolojisi Kaçtır?

Esmer ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

S : 22

M : 16

E : 6

R : 21

= 71 – Esmer İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Esmer isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Esmer ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Esmer isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5 S: 1 M: 4 E: 5 R: 9 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Esmer isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!