Esmer şeker ve doğal yağlar ile daha kusursuz bir cilt

Sağlıklı ve güzel görünen bir cilde sahip olmak her kadının önceliğidir. Kış aylarında uzun çoraplar, kalın kazaklar sebebiyle ihmal edilen cilde gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini belirten Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenleri anlatı.

Cildin sağlıklı olması için bütün bir bakıma ihtiyacı olduğunu hatırlatan Deniz Turan; "Bu bakımın en önemli aşamalarından biri de ölü derilerden kurtulma işlemidir. Temizlenen cilt yapılan bakıma daha iyi cevap verir ve kullanılan nemlendirici gibi ürünlerin derimiz tarafından daha iyi emilmesini sağlar" diyerek, cildi ölü derilerden arındırarak daha sağlıklı bir görünüme sahip olmanın mümkün olduğunu belirti.

"Cilt doğal içerikli ürünlerle temizlenmeli"

"Kurumuş deri, selülit çatlakları ve batıklar herkesin dönem dönem yaşadığı cilt sorunlarıdır" diyen Turan, cildi doğal içerikli ürünlerle temizlemenin ve bakım yapmanın bu sorunların azalmasını sağladığını söyledi. Daha bakımlı ve sağlıklı bir cilt için vücut peelingi öneren Turan "Doğal içeriklerle zenginleştirilmiş vücut peelingleri cildinizi yumuşatır ve nazikçe ölü hücrelerden arındırır. Üzüm çekirdeği cildi yenileyen ve nemlendiren antioksidan özelliklere sahiptir. Üzüm, argan, amber çiçeği ve susam gibi doğal yağlar ise cildi nemlendirerek dış etkilere karşı koruma sağlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA