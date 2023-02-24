Esmir Hasukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmir Hasukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmir Hasukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmir Hasukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmir Hasukic 22 Eylül 2001 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Esmir Hasukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmir Hasukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Esmir Hasukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esmir Hasukic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Esmir Hasukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esmir Hasukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esmir Hasukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmir Hasukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda G.

29 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

5 Şubat 2021 yılında Zvijezda G.

5 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Esmir Hasukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmir Hasukic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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