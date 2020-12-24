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Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, yeni tip koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen esnaf ve sanatkarlara verileceği duyurulan esnaf hibe dewsteğine ilişkin detaylar belli oldu. Peki Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Çinîn Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ederken pandeminin getirdiği kısıtlamalardan en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi de esnaflar oldu. Birçok işletmenin kısıtlamalar dahilinde kapatılması ya da çalışma saatlerinin kısıtlanması nedeniyle zor durumda kalan esnaflara hükümetler yardım elini uzatırken ülkemizde de Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. 

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE KADAR? 

ESNAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Bunun yanı sıra işyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

Tebliğle, destek programından yararlanma koşullarına göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek. 

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

ESNAF HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK? 

Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Esnaf hibe desteği kimlere verilecek? | Esnaf hibe desteği ne kadar? Ne zaman verilecek?

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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