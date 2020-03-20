Esnaf konfederasyonuna, federasyonlara ve odalara "aidat alınmasın" talebi

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, esnaf konfederasyonuna, federasyonlara ve esnaf odalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren esnaftan bir yıl boyunca aidat alınmaması çağrısında bulundu.

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonominin ve istihdamın önemli bir aktörü olan esnafın, ülkenin gelişmesine de büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Ocaktan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan depremler ve art arda gelen felaketlerle esnafın güçlük yaşadığını belirten Uğur, ülkeye sirayet eden koronavirüsle birlikte esnafın işlerinin daha da kötüye gittiğini aktardı.

Hükümetin esnafı bu dar boğazdan kurtarmak için destek planını açıkladığını hatırlatan Uğur, "Devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu durumdan sadece devlet desteğiyle kurtulamayız. Bu nedenle herkes elinden geleni yapmalıdır. Bu topyekün bir mücadeledir. Bu mücadeleye esnaf temsilcileri de katılmalıdır." dedi.

- Esnaf zor günlerinde odalara borçlanmaya devam ediyor

Yahya Uğur, esnaf ve sanatkarların bulundukları yerdeki "esnaf odaları"na kayıt olmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 3 bin 4 esnaf odası ve bu odalara bağlı 1 milyon 791 bin 201 esnaf ve sanatkar bulunuyor. Küçük esnafımız hem ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışırken aynı zamanda da odalara borçlanmaya devam ediyor. Esnafımız içinde bulunduğumuz ve zor bir ekonomik süreçten geçtiğimiz günlerde odaya olan aidat borçlarını ödeyemez duruma geldi. Aidat borcu asgari ücrete oranla alınıyor, bu ise asgari ücrette yapılan iyileştirmelerle esnafa ödeyemeyeceği aidat yükü olarak dönüyor. Yıllar itibarıyla esnafın toplam aidat borcu yaklaşık 1 milyar 300 milyon liraya dayanmış durumda. Bu tutar esnafın yüzde 80'ini ilgilendiriyor."

Esnafın faizi ile birlikte oluşan bu aidat borcunu ödeyemez duruma geldiğini dile getiren Uğur, esnaf temsilcilerinin de bu yükü üyelerinin üzerinden kaldırması gerektiğini vurguladı.

- "Esnafı ayakta tutmak hayati önemde"

Uğur, yaşanan bu süreçte esnafı ayakta tutmanın hayati bir önem taşıdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu borca af istiyoruz ya da en azından faizi affedilmeli ve yeniden yapılandırılmalı. Taksicileri düşünelim mesela. Türkiye'de 76 bin 150, İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Taksi yolcularının sayısında yüzde 40'a varan düşüş görüyoruz. Bu nedenle Türkiye Esnaf Vakfı olarak ilgili bakanlıklara 'Bir yıl esnaftan aidat alınmasın.' diye başvurduk. Devletimiz vatandaşımıza bu zor günleri kolay atlatabilmesi için çeşitli desteklerde bulundu. Esnaf temsilcileri de elini taşın altına koyarak, üyelerinin yükünü hafifletmesi lazım. Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, federasyonlar ve odaların da bu zor günlerde esnafımıza karşı duyarlı davranarak bu talebimize destek vermesini istiyoruz."

Kaynak: AA