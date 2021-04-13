Esnaf odaları halka yerel işletmelerden alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulundu

Pandemi döneminde çoğu iş yerinin kapalı kalması veya müşteri kabul edemeyerek ekonomik anlamda sekteye uğramasının tüm şehri etkileyeceğini belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Pandemi koşulları altında ekonomik olarak en büyük darbeyi esnaflarımız aldı. Bazı esnaflarımız iş yerini açamadı. Çoğu esnafımız iş yerini açsa da müşteri kabul edemedi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde vatandaşlarımızı yerel esnafa desteğe davet ediyorum. Esnafımıza en büyük desteğimiz alışverişlerimizi zincir marketler yerine onlardan yapmamız olacaktır. Özellikle alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan ayında evimizin ihtiyaçlarını yerel esnaftan giderelim" diye konuştu.

Küçük esnafın daima halkın da yanında olduğunu aktaran birlik başkanı Öztürk, "Küçük esnaf, maddi sıkıntınız olduğunda size destek çıkar, veresiye verir. Düğününüze, cenazenize küçük esnaf gelir. Yeri geldiğinde anahtarınıza, eşyalarınıza hatta çocuğunuza bile gözü gibi bakar. Onlar bugüne kadar bize destek oldular, şimdi esnafımıza desteğimizi hissettirme zamanıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı