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  3. Esnaf Odaları'nda kongre süreci başlıyor! Kongrelere 2 ay kala 'ilk' aday Berberler Odası'ndan geldi

Esnaf Odaları'nda kongre süreci başlıyor! Kongrelere 2 ay kala 'ilk' aday Berberler Odası'ndan geldi

Esnaf Odalarında kongre süreci 2 ay sonra başlıyor. Pendik Kadın ve Erkek Berberler Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim Recep Göl oldu. Recep Göl, seçime kadar tüm meslektaşlarını ziyaret edeceğini, sorunları ve bu sorunlara nasıl çözüm üreteceğini kaydetti.

Esnaf Odaları'nda kongre süreci başlıyor! Kongrelere 2 ay kala 'ilk' aday Berberler Odası'ndan geldi

Pendik'teki esnaf odaları tarafından 2022 Ocak ayında gerçekleştirilecek kongrelerde İlk esnaf odası başkan adayı Recep Göl oldu. Göl, Pendik Kadın ve Erkek Berberler Odası Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

PROGRAMA ÇOK SAYIDA KADIN VE ERKEK BERBER KATILDI

Pendik Erkek ve Kadın Berberler Odası Başkanvekili Recep Göl, oda başkanlığı için aday olduğunu Pencere Köfte Salonunda  kalabalık bir meslek grubunun katıldığı kahvaltılı toplantıda açıkladı. Çok sayıda kadın ve erkek berberinin katıldığı kahvaltı programına medya mensupları da bulundu. 

Esnaf Odaları'nda kongre süreci başlıyor! Kongrelere 2 ay kala 'ilk' aday Berberler Odası'ndan geldi

"MESLEKTAŞLARIMIN SORUNLARINA VAKIFIM, ÇÖZÜM YOLLARINI BİLİYORUM"

Recep Göl, kahvaltı sonrası gerçekleştirdiği konuşmada, enerjisinin tam olduğunu, meslektaşlarının soranlarına vakıf olduğunu kaydetti. Göl, " Odamızın yönetiminde başkanvekili olarak görev yapıyorum. Sinop kökenliyim, meslektaşlarımın sorunlarına vakıfım ve çözüm yollarını biliyorum. Seçimde desteklerinize talibim." şeklinde konuştu.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen başkan adayı Recep Göl, seçime kadar tüm meslektaşlarını ziyaret ederek, sorunları ve bu sorunlara nasıl çözüm üreteceğini anlatacağını ve istişarelerde bulunacağını kaydetti.

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