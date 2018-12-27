Esnaf Odası başkanlarından Özdoğan’a ziyaret

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Alan, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

İlçenin zaman içerisinde güzelleştiğine vurgu yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçede gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesiyle, kooperatifler ve inşaat firmaları tarafından yapılan yapılarla inşallah Hacılarımızda güzellikler meydana geliyor. Bugün başkan vekilimize moral ve motivasyon olması için ziyarette bulunduk. Ben kendisine başarılar diliyorum. Başkan Yardımcısı olarak çok iyi çalışmalar gerçekleştirdi,biz ondan memnunuz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ise, "Değerli Başkanlarımız Hacılar'ın tanıtılmasında çok fazla katkıları olmuştur. Bu ziyaret bizler için çok fazla anlam ifade etmektedir. Değerli desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte kısmet olursa Hacılarımız için, ilimiz için ve ülkemiz için çalışacağız. Dün olduğu gibi bugünde bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek inşallah" dedi.

Kaynak: İHA