Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Mehmet Emre Candoğan, kösele kemerin dünyanın en kaliteli kemeri olduğunu öne sürerek vinleks malzemenin dayanıksız söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Mehmet Emre Candoğan, kösele kemerin dünyanın en kaliteli kemeri olduğunu öne sürerek vinleks malzemenin dayanıksız söyledi.

Uzun yıllardır kemercilik yapan Mehmet Emre Candoğan, ufak ve büyük baş hayvan derisinden, çeşitli bitkisel tanenlerle (tannik asit) ve kimyevi materyallerle üretilen bir malzeme olduğu bilinen köseleden yapılan kemerlerin kullanılmasını tavsiye etti. Dayanıklı ve sert bir yapıda olduğu düşünülen bu malzeme ile üretilen kemerlerin uzun ömürlü olduğunu ifade eden Candoğan, suni deri olan vinleks malzemelerin ise dayanıksız yapısına dikkat çekti. Fiyatlarla ilgili bilgiler de aktaran kemerci esnafı, kösele kemerlerin 100 liradan başladığını ve bir üst sınırı olmadığını belirtti.

"Kösele kemer dünyanın en kaliteli kemeridir"

Eskişehir'de kemercilik yapan Mehmet Emre Candoğan, kösele kemer tek parça olduğunu dile getirdi. Bu yüzden kösele kemerin dünyanın en kaliteli kemeri olduğunu öne süren Candoğan "Ben kösele kemerin üzerine kemer tanımam. Vinleks kemerler falan kaliteli değildir. Çünkü bunlar petrol ürünlerinden yapılıyor ve adi malzeme. Ama kösele hayvan derisinden olduğu için çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı oluyor. Ancak kösele ile deri aynı değil. Kösele bunun ana unsuru. Diğerlerini köseleden artan parçalarla ayrı yaparlar ama kösele gibi olmaz. Kösele en kalitelisidir. Kemer ne kadar bükülse de kullanılmaya devam edilir, kopmaz. Bu kemerden 20 sene kullanan müşterim bile var. Kösele kemerlerin fiyatı 100 liradan başlar, bir üst sınırı yoktur" dedi.

Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Esnaf vatandaşlara kösele kemeri tavsiye ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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