Esnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, en çok sarsılan meslek gruplarından bir tanesi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SÜRE 4 AYA ÇIKARILDI

Buna göre, daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 750, DİĞERLERİNDE 500 TL ÖDEME

Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi.

Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.