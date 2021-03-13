Esnafa 100 bin faizsiz kredi | Reform paketi, 6 ay ödemesiz kredi detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aylar önce müjdelenen ve dün kamuoyu ile paylaşılan ekonomide reform paketinin en çok dikkat çeken maddelerinden bir tanesi de esnafa sunulan 100 bin TL tutarında faizsiz ve 6 ay ertelemeli kredi imkanında detaylar belli oldu.

ESNAFA 100 BİN FAİZSİZ KREDİ

KİMLER YARARLANACAK?

Esnafa faizsiz ve 6 ay ödemesiz kredi imkanından, mevcut çalışan sayısına ilave olarak yeni işçi alan mikro ve küçük ölçekli firmalar yararlanacak.

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BAŞVURU YAPANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

Firmalar, istihdam ettikleri yani işe aldıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

Yani iki işçi alan firma 200 bin TL, 3 işçi alan firma 300 bin TL, 4 işçi alan firma 400 bin TL ve 5 işçiyi istihdam eden firmalar 500 bin TL kredi alabilecek.

İŞÇİ SINIRI OLACAK MI?

En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN PRİMLERİ ÖDENECEK Mİ?

Firmalar ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek.

PRİM DESTEĞİ SÜRESİ NE KADAR?

Kişi başı prim desteği 12 ay boyunca sürdürülecek.

PRİM TEŞVİK TUTARI NE KADAR?

İşçi başına 12 aylık prim teşviki en az 13 bin 952 lira 28 kuruş olacak.

EN DÜŞÜK DESTEK

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL

Sigorta primi işçi payı (%14): 500,85 TL

İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 35,78 TL

SGP primi işveren payı (%15,5): 554,51 TL

İşveren işsizlik sigortası (%2): 71,55 TL

TOPLAM PRİM DESTEĞİ: 1.162,69 TL

12 AYLIK PRİM DESTEĞİ: 13.952,28 TL