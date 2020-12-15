Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında esnafların merakla beklediği kira müjdesini verdi. Erdoğan, kira müjdesinin yanında vatandaşlara hibe desteği verileceğini açıkladı. Ve destekten yararlanacak alanları tek tek saydı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Esnafa 100 TL destek kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kira yardımı kaç TL, kimlere verilecek? E devlet başvuru ekranı...

ESNAFA 1000 TL DESTEK KİMLERE VERİLİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan 432 bin 567 esnafın etkilendiğini ifade ederek hangi meslek alanlarına destek verileceğini açıkladı. Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. " dedi.

Hibe şeklinde verilecek olan destek şu kişilere verilecek:

-Taksi, dolmuş ve servis işletmecisi

- Pazarcı

- Terzi

-Oto tamircisi

- Lokantacı

- Pastaneci

- Kadın ve erkek kuaförü

- Pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler

Erdoğan, " Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

1000 TL hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği meslek dallarında faaliyet gösteriyor olması gerek.

Başvuru şartlarına ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

E- DEVLET BAŞVURU EKRANI

Koronavirüs salgını nedeniyle hibe desteği başvuruları E-devlet üzerinden alınacak.

Sosyal yardım başvuruları için tıklayınız.

KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre esnaflara 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL kira desteği verilecek.

Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."

Kira yardımı nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nedir?