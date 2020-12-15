Esnafa 1000 TL destek kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kira yardımı kaç TL, kimlere verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaflara müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, esnaflara 1000 TL destek verileceğini açıkladı. Bu kapsamda Esnafa 100 TL destek kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kira yardımı kaç TL, kimlere verilecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında esnafların merakla beklediği kira müjdesini verdi. Erdoğan, kira müjdesinin yanında vatandaşlara hibe desteği verileceğini açıkladı. Ve destekten yararlanacak alanları tek tek saydı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Esnafa 100 TL destek kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Kira yardımı kaç TL, kimlere verilecek? E devlet başvuru ekranı...
ESNAFA 1000 TL DESTEK KİMLERE VERİLİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalardan 432 bin 567 esnafın etkilendiğini ifade ederek hangi meslek alanlarına destek verileceğini açıkladı. Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. " dedi.
22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler
Faaliyet Kodu (NACE)
Faaliyet Adı
1
56.29.01
Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
2
96.02.02
Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
3
96.02.03
Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
4
49.39.03
Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)
5
56.30.02
Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti
6
47.62.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
7
49.32.01
Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
8
49.31.06
Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
9
49.31.04
Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
10
47.81.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
11
56.30.90
Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri
12
82.19.01
Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
13
46.49.03
Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
14
47.61.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
15
56.10.07
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
16
56.10.03
Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
17
56.29.90
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldot servisi vb. dahil; özel günlerde hizmet verenler hariç)
18
56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
19
56.10.17
Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
20
56.29.03
Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
21
56.21.01
Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
22
56.10.08
Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
23
56.10.18
Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
24
56.10.10
Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
25
56.10.19
Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri
26
74.20.22
Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
27
96.02.01
Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
28
47.76.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
29
49.39.02
Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı
30
93.29.02
Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
31
96.09.02
Nikah salonlarının hizmetleri
32
56.10.01
Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)
33
47.89.19
Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti
34
47.81.12
Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti
35
47.99.11
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)
36
47.82.03
Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
37
56.30.03
Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)
38
55.10.05
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
39
55.90.01
Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)
40
55.10.02
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
41
55.20.01
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç)
42
55.20.03
Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri
43
55.30.36
Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
44
55.90.03
Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi vb. hariç)
45
91.03.02
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların korunması dahil)
46
55.20.04
Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
47
47.79.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
48
77.39.11
Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç)
49
93.19.02
Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri
50
79.90.90
Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
51
93.29.03
Oyun makinelerinin işletilmesi
52
93.19.05
Bilardo salonlarının faaliyetleri
53
61.90.05
İnternet kafelerin faaliyetleri
54
49.39.04
Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı
55
49.39.01
Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç)
56
56.10.02
Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
57
93.21.01
Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
58
93.29.10
Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)
59
96.02.04
Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
60
96.02.05
Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
61
59.14.02
Sinema filmi gösterim faaliyetleri
62
90.01.90
Bys. diğer gösteri sanatları
63
93.29.01
Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)
64
56.10.14
Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
65
10.71.03
Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
66
10.71.01
Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)
67
10.72.01
Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)
68
10.72.02
Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)
69
56.10.09
Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
70
56.30.08
Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti
71
10.72.03
Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
72
95.23.01
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.) (deri giyim eşyası hariç)
73
96.09.01
Ayakkabı boyama hizmetleri
74
01.19.02
Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)
75
47.78.26
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti
76
74.20.25
Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
77
74.20.90
Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama vb.)
78
74.20.29
Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
79
74.20.27
Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
80
74.20.26
Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
81
47.78.22
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti
82
88.91.01
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç)
83
85.10.02
Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
84
85.59.12
Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti
85
85.32.16
Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
86
85.59.16
Çocuk kulüplerinin faaliyetleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için)
87
85.59.06
Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri
88
85.59.05
Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri
89
85.59.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb. eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları ile temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
90
85.59.10
Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri
91
85.53.01
Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)
92
85.59.15
Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim)
93
85.32.90
Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
94
85.32.15
Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların faaliyetleri
95
85.52.05
Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
96
85.60.02
Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetle
97
85.59.03
Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
98
85.51.03
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
99
85.59.09
Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
100
96.04.02
Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
101
96.04.03
Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
102
96.04.01
Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
103
93.29.09
Kayak pistlerinin işletilmesi
104
93.11.01
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
105
93.19.06
Atış poligonlarının faaliyetleri
106
93.19.03
Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
107
93.13.01
Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
108
93.19.90
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)
109
90.02.12
Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
110
79.90.02
Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
111
82.30.02
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
112
93.29.08
Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri
113
78.10.04
Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
114
47.82.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
115
47.82.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
116
47.89.20
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
117
47.81.08
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
118
47.89.04
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
119
47.89.18
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
120
47.89.90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
121
47.89.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
122
47.89.22
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
123
47.89.21
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
124
47.89.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
125
47.89.10
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
126
47.81.11
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
127
47.81.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ (tereyağı hariç) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
128
47.81.09
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
129
47.81.10
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
130
47.81.90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
131
47.81.13
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
132
32.50.06
Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steriladhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
133
32.50.13
Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
Erdoğan, " Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." diye konuştu.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?
1000 TL hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği meslek dallarında faaliyet gösteriyor olması gerek.
Başvuru şartlarına ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
E- DEVLET BAŞVURU EKRANI
Koronavirüs salgını nedeniyle hibe desteği başvuruları E-devlet üzerinden alınacak.
Sosyal yardım başvuruları için tıklayınız.
KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre esnaflara 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL kira desteği verilecek.
Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."
Kira yardımı nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nedir?