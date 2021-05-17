Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti. Peki Esnaf hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar 2 grup halinde destek verilecek. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapılacak. İkinci gruba ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

5 BİN TL HİBE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Detaylar geliyor...