2021 Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 207650852Erdoğan açıkladı: PKK'nın Suriye genel sorumlusu etkisiz hale getirildi2021 Doğu Akdeniz Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3001904592021 Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010079Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?2021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108710139TFF 1.Lig play - off: Altay - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle2021 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109010046Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi? Kutsi şarkıları ve albümleri2021 Kilis 7 Aralık Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 106810047
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti. Peki Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Esnafa hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek vermeye başlanılacağını belirtti. Peki  Esnaf hibe desteği nedir? | 5 bin TL hibe kimlere verilecek? | Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar 2 grup halinde destek verilecek. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapılacak. İkinci gruba ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.

5 BİN TL HİBE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz." 

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Detaylar geliyor...

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT